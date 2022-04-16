香港學校復課在即，香港兒科醫學會會長、港大醫學院兒童及青少年科學系副教授葉柏強今於電台節目表示，Omicron變種病毒對兒童的殺傷力大，有部分兒童染疫離世，目前公立醫院仍有數十名重症兒童留院，當中絕大部分是未完成接種疫苗，故籲家長盡快安排子女接種，為學校創造健康環境。

葉柏強表示，有打針的幼童即使染疫，亦能在3、4日康復，惟未打疫苗幼童的病毒繁殖速度快，病毒量高，甚至發現在康復後3、4個星期後，出現多系統發炎症，多個器官發炎，須入住加護病房，正密切留意會否引發嚴重後遺症，包括影響心肺功能及活動能力。

葉柏強指出，兒童染疫後較常出現喉嚨痛、氣管水腫、收窄，導致嘶吼症，在入院就醫的兒童中，有約1成半有抽筋症狀，有機會是嚴重腦炎，在2至4日內情況轉差離世，呼籲家長如發現子女吸不到氣及有抽筋等徵狀，要盡快送院治療。

葉柏強續稱，現在小學生接種率僅6成，幼稚園學生接種率不到5成，預計下周恢復面授課堂後風險增加，呼籲兒童盡快打針，並強調未打疫苗的兒童，在復活節長假期，應盡量減少社交接觸。