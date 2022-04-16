在目前疫情防控導致很大一部分人足不出戶，民眾物資運送通暢問題備受關注，上海市商務委副主任劉敏16日在防控記者會上表示，目前上海電商平台非涉疫大倉已恢復營業42個、開業率95.5％；非涉疫前置倉恢復營業779個，開業率66.2％，並透過幫助保供人員返回上班之下，目前外賣騎手上工人數約1.8萬多人，每天的配送單量180萬單左右。

據澎湃新聞引述劉敏說，受疫情影響，近一段時間，線上購物難的問題確實很突出，主要是很多外賣騎手被封控在社區裡，一些大倉因防疫要求而暫時關閉，讓電商保供能力無法很好獲得釋放，也努力打通結點，在符合防疫要求的前提下，幫助電商平台提高運力。

具體措施上，劉敏表示包含恢復營運能力，推動電商平台大倉、前置倉等商業節點網點應開盡開，並是加強貨源組織，讓電商平台主動擴大備貨量，跨區域調配貨源。比如，美團組織數十個基地的蔬菜運到本市，實現蔬菜、牛奶、肉禽等直供直配到社區。

同時在長三角統一協調與昆山支持下，建立滬昆生活物資通行機制，至今京東等電商平台已往返貨車730車次，調運了近4200噸居民亟需的生活物資。

此外，也改變服務模式例如盒馬推出流動超市，消費者下單後統一配送至社區，日均訂單量已超過6萬單。還成立了關愛助老團隊，聯合供應商為1.5萬名75歲以上獨居老人送去了20噸物資。