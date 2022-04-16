網紅「鳳梨」（吳泓逸）早年因跟罔腰交往走紅，近年鳳梨以特殊的台式直男幽默，在網路上人氣暴漲，更與夜店DJ女友歐菈感情穩定，沒想到鳳梨最近上節目自爆有多位曾發生關係的女性朋友，還放話說誰先懷孕就娶誰，引來軒然大波，近日歐菈被問此事，回應了仍願意和鳳梨交往主因。

鳳梨日前捲入偷吃四寶媽風波，被女方公開性特徵及「辦事過程」，後來鳳梨強調當時單身，沒有背叛女友，並表示從不避諱自己的過去，「我從多久以前就都自己講得很清楚了，我幹過無數的破事、做過什麼偏的，什麼鳥事我早早就都自己承認完了」，且透露四寶媽後來有打電話致歉，稱是「前夫盜她帳號」，才導致消息傳出。

歐菈回應網友提問。（圖／翻攝自dj__ola IG）

鳳梨後來上《小姐不熙娣》談到感情關係，自稱沒定義誰是女友，和許多人都維持開放的性關係，做那檔事的時候則是會看心情決定要不要做保護措施，如果有人懷孕就會負責任娶對方。對此，雖然女友歐菈上月就曾澄清：「感謝關心我的人，但在感情的世界裡，不需要誰來決定誰該怎麼走，還有節目效果，請勿認真」，但最近有人問她為何能接受這種關係，她還是不厭其煩回答了。

昨歐菈對此淡定回應：「這種話請不要過度相信，有時候節目效果，看看笑笑就好，不要因為一句話，去決定怎樣」，也澄清：「如果他真的很爛，我不是笨蛋，有很多個女友，還會跟這種人在一起嗎？用正常邏輯想也知道…」，言下之意是鳳梨在節目上並非說的是真話。

歐菈更大方回應胸部是做的，承認「進廠維修」才有現在的火辣身材，更直言：「有做就有做，我不會在那邊說什麼我吃豐胸，如果真的想要胸部大，存錢就去做」，並稱若有忌妒、藐視、目光狹隘的人，她也不在意，「世界就會很小是不會變的」。