為培養更多半導體人才，聯發科(2454)近期與各大學合作推動「IC設計學程」，鼓勵非電子電機專長在校學生修習相關課程，不但讓本科系學生能據以深化IC設計必備能力、整合論文研究，無縫接軌產業需求，也讓非本科系學生有機會培養第二專長。所有課程均為電子電機相關系所既有課程，完成所有指定課程，除了可獲得專屬學程證明，聯發科還保留企業實習名額給參與同學，畢業後若錄取正職，還有20萬元的任職獎勵。

聯發科本次與各大學合作推出的學程，分為「數位IC設計」及「類比/射頻IC設計」兩大主軸，分別規畫大學七門課及研究所四門課，除了各校既有師資，教授所有IC設計必備的基礎知識，同時再搭配由聯發科技專家至課堂分享業界實務經驗，充份體現產學合一的精神。目前合作學校包括台大、陽明交大、清大、成大、中興、台科大等，已有近千位學生報名參與，後續還有其他學校陸續響應加入。

台灣IC設計業表現亮眼，是許多求職者的首選目標，然而非電子電機專業背景的求職者往往不得其門而入。一般來說，IC設計產業多半要求具備電子電機等專業背景，為持續培養及擴大台灣半導體產業人才，聯發科技創新推動「IC設計學程」，除了希望電子電機專業背景學生持續精進相關專業科目與能力，也為其他理工學院學生規畫完整的學習藍圖，鼓勵學生延伸所學，培養第二專長，讓自己在未來職涯中多一個選項，成為跨界的IC設計產業菁英。

台灣少子化趨勢已逐漸影響高等教育學生人數，半導體產業人才供給也面臨質與量的雙重挑戰。國發會日前公布「2021-2023年重點產業人才供需調查及推估報告」，發現21項產業中，IC設計名列最缺人才的三大產業之一，新增需求人數占產業僱用人數比例為11.7%，故聯發科期待藉由IC設計學程的創新規畫，加速培育人才，打造世界盃的研究團隊，為未來中長期菁英人才養成與育成。