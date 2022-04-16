國民黨高雄巿長將派誰參選至今未定，祕書長黃健庭昨(15日)則爆，3月底要公布的人選其實鎖定羅智強，未料他後頭卻要參選桃園巿長。對此，黨主席朱立倫今(16日)上午出席活動時表示，多次強調只要願意為這塊土地奉獻、愛土地，獲得市民認同就是我們最好候選人。

黃健庭昨出席在高雄巿黨部的「藍海戰鬥營」始業式，會前受訪被問到高雄市長人選進度表示，自己曾說過希望能在3月底敲定人選，還突然爆出「當時就是鎖定羅智強！」羅也表達高度意願，後來很突然轉到桃園，所以又碰到新的狀況，因此目前正持續徵詢黨內同志，同時也保留跟無黨籍，或者是在野政黨合作空間。

今有媒體詢問「黃健庭說高雄(市長人選)鎖定羅智強，那還有可能請他協調羅去選？」朱立倫回應，我們會歡迎每一位愛高雄的朋友，大家一起來關心高雄，我也多次強調，只要願意為這塊土地奉獻、愛這塊土地，獲得市民認同就是我們最好的候選人。

朱立倫表示，我們是開放心情看每一位願意為高雄付出的，我們一定提出最愛高雄，能夠獲得高雄市民認同的候選人。