專業線材製造廠鴻名(3021)因生產據點分散，降低了大陸疫情封城衝擊，儘管大環境變數不少，在系統整合業務及線材連接器兩大事業穩定成長下，鴻名表示，今年營運兩位數成長目標不變。

鴻名業務分為「線材連接器」及「系統整合」兩大事業群，其中「線材連接器」終端應用以家電、事務機、資訊科技及車用等產品為主，「系統整合」主要業務為資訊服務收入、系統軟體開發及大型專案等，由於鴻名除擁有大陸產能、與長期優質日系客戶為基礎，集團在東南亞營業績效亦逐年成長，華東、華南、菲律賓、泰國等四大廠區供應家電、資訊、汽車與工業用客戶各式線材連接線所需，分散單一廠區與過度集中的應用類別，也降低了近來大陸疫情延燒對業績的影響。

在國內資訊服務部分，鴻名深耕市場多年，了解客戶在資訊解決方案所面臨的痛點，持續擴大銷售的基礎，與後續維護服務的量能與品質；隨著各項網路服務增加，金融業、政府、外商投資在行動應用持續研發，衍生的資訊設備與資訊安全需求隨之提升，系統整合事業群近3年複合成長皆在2成以上。

鴻名第1季合併營收為9.93億元，年增22.28%，鴻名表示，雖然大陸昆山廠區因防疫政策停工，對第2季影響不大。

鴻名表示，面對後疫情時代，無論是海外製造或內需服務，供應鏈皆面臨劇烈的經營環境變化，必須更分散來因應，過往數年的經營成績已可說明，鴻名企業持續以務實的腳步，穩健地擴大東南亞生產能量，重視品質與客戶共好，專注核心優勢，以雙引擎帶動集團長期成長動能。

目前鴻名車用產品主要是汽車倒車雷達及車燈線等，公司將於4月20日至23日參加「台北國際汽機車零配件展」，會中將展示車用相關線組，提供客戶全方位服務。