新北市蘆洲地區過去因公設用地比例偏低，住宅區容積率僅200％，對比其他行政區300％，都更難推。新北市城鄉局指出，蘆洲南北側計畫在內政部都委會小組已獲共識，市府正啟動徵詢區內土地所有權人開發意願，完成後將使蘆洲整體公設比從2.1％提高到6.3％，部分地區可望調升容積率。也代表蘆洲海砂一條街重建將露曙光。

新北市議員陳啟能與李倩萍都指出，新北市蘆洲區住宅區容積率200％，比其他行政區低，長期以來影響老舊、危險建物都更改建推動。

陳啟能說，蘆洲容積翻轉必須要超前部署，不能等到蘆洲南、北側完成才開始動作；李倩萍也舉蘆洲長安街海砂屋一條街，希望市府積極面對，盡速通盤檢討。

新北市城鄉局指出，為加速都市更新，新北有短中長期策略，短期已推出都更二箭2.0，採跨區都更搭配容積調派方式，使基地條件優異的接受基地增加基準容積，並將送出基地變更轉化為社區綠地。

中期則是配合蘆洲南北側整開區機制，提高整體蘆洲區公共設施之比例；長期將以整體新北市國土計畫格局思考，納入溪南北整併整體都市空間發展討論。

新北市城鄉局指出，容積率訂定考量計畫人口、區內住宅區面積、個案基地條件、都市容受力及公共設施服務水準，現行蘆洲公共設施用地比例偏低僅12.47公頃，約全區土地面積2.1％，也無法大量徵收私有土地來擴充公設面積，容積率才難以調升。

城鄉局說，蘆洲南北側農業區區段徵收案在內政部都委會小組已獲共識，市府也啟動徵詢區內土地所有權人開發意願，完成後可透過整開機制，提高整體蘆洲區公共設施比例，開闢大型開放性公共設施，將使蘆洲地區增加約28.8公頃的公園綠地，使整體公設比例從原本的2.1％成長到6.3％。

以蘆洲長安街海砂一條街為例，有機會受益，增加居民與建商都更意願，早日達到安居的目標。

城鄉局都市計畫科長鄭博仁表示，整體公共設施增加，蘆洲全區就會受益，對於有改建急迫性的建築物就可以適用，「整體好，個案好」。

不過鄭博仁說，以長安街、長安街267巷來說，外面道路受到的效益，一定會比巷內更大，若真要調整，會依據看基地條件給予不同比率。