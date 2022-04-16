「三方詐騙」又有新手法！高雄一名初為人父的方姓男子，從臉書購買寶寶座椅，付了訂金後還沒收到貨，對方就說東西壞了要退錢，但卻又多收到400元，賣方卻要求退回其他帳戶，同樣狀況陸續發生5次，直到方男帳戶被警示後，報警才發現成了人頭帳戶。

高雄一名年約30多歲的方姓男子，迎來家中新成員，準備為心肝寶貝準備寶寶座椅，今年3月底從臉書社團中看到有人販賣，立刻私訊賣家確認規格並講好價格，接著就付了1000元的訂金給對方，滿心期待商品到來。

但過沒多久對方卻說出貨過程座已受損，要退訂金，請方男提供帳號，無奈之下方男同意取消交易，收到退回款項時發現多退了400元，賣方卻要求退回其他帳戶，沒想到陸陸續續同樣的事情又發生5次，賣家都要求方男將錢匯回指定帳戶中，來回幾次後，最後他的帳戶就成了警示帳戶，他才驚覺不對報案，警方獲報後正持續追查中。

警方表示，這是三方詐騙，但不同於以往假買假賣的方式，而直接以退款的名義，降低被害人的警戒心，並先以退款錯誤為由，使被害人協助轉匯詐騙款項，後續繼續使用被害人的帳戶，轉匯不法款項。

高雄市政府警察局刑大提醒，網購商品應慎選優良有信用的網路商家，透過面交方式或選擇提供第三方支付的網購平臺。也切勿貪小便宜，透過LINE、FACEBOOK等平臺與賣家私下聯繫交易，以避免遭詐騙。重點是別提供本人帳戶資料予陌生人，或協助他人進行轉匯或收款，以避免自身帳戶遭他人用於犯罪。