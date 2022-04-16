隨著天氣漸暖，啤酒商紛紛搶先布局，海尼根即起至周日（17日）在華山文創園區打造「海尼根Star Brewing探索星釀特展」，重現海尼根荷蘭博物館的經典特色，以佔地120坪的空間囊括三大場區、五大亮點，艾德懷斯（Edelweiss）即起至5月3日在新光三越信義A11設立快閃店，體驗消暑生啤的暢快。
海尼根Star Brewing探索星釀特展規劃「經典故事」、「星釀製程」、「星級酒吧」三大場區，讓消費者不要只喝啤酒，也要了解啤酒的知識與背景，現場以實境影像打造純麥隧道、復刻原廠古銅色的金屬釀造桶和球池，體驗釀造過程的歡樂氣氛，開展以來現場排隊人潮不斷，正是為了憑App兌換啤酒，以及訂製自己專屬的海尼根星釀酒瓶。
艾德懷斯（Edelweiss）即日登場的信義區快閃店，開展日邀請人氣女星Lulu黃路梓茵站台，Lulu分享自己最特別的酒醉經驗，是在做身體檢查打完麻藥後，坐在輪椅上一路和醫護人員打招呼，高喊「大家加油」、「你們真的很棒」，如今想來也覺得好笑。
艾德懷斯（Edelweiss）小白花白啤酒快閃店生啤酒吧，除了有
300ml的生啤酒，還有鮮封生啤太空機、艾德懷斯8公升裝和浮雕啤酒杯6只的特惠組，售價2萬1999元。
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