台北市長柯文哲日前提到，北市有2000床的專責防疫旅館，但未來恐面臨床位不夠的困境，面對確診如數不斷上升，柯文哲昨宣布18日起從信義區開始試辦確診者居家照護，北市副市長黃珊珊說，會在信義區成立「居家照護關懷中心」，負責服務居家隔離確診者。

黃珊珊說，之前面對居家隔離者，有專人的服務機制，但現在面對確診人數以及更多的居家隔離者，基層人員累到苦不堪言，會調動其他局處人力，來做協助後續關懷生活照顧。

黃珊珊提到，有個案一家人確診突然被居隔，家裡完全沒有物資，未來希望各賣場和相關物資可以用電話訂，就可以配送的機制，以前是市府同仁幫他們買、幫他們送，接下來沒有辦法做到專人服務，面對大量的人數要有比較有效率的方法。

黃珊珊說，會在信義區先成立居家照護關懷中心，提供居隔確診者各種不同生活上的需求服務，因應未來確診數量多，防疫旅館周轉率不夠。