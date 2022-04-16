新北市蘆洲警分局偵查佐廖維恩，因外型高挺俊俏，神似知名港星余文樂，因此多年來一直有著「警界余文樂」稱號，近年來屢破大案登上新聞版面，2020年因偵破八里違法屠宰鵝體場，查獲3萬隻違法屠宰鵝隻，獲得行政院農委會表揚「查緝有功人員」，廖維恩低調表示：「功勞不是他一個人，是大家一起辛勞的成果」。

遭查獲的新北屠鵝場，機器上布滿鵝毛。（警方提供）

蘆洲警方在2020年，接獲行政院動植物防疫檢疫局通報，在新北市八里山上有經營非法家禽屠宰場，立即組成專案小組嚴密蒐證，並報請士林地檢署指揮偵辦，經過向士林地方法院申請搜索票獲准，於109年5月19日早上6時許前往搜索，成功查獲黃姓犯嫌等3人涉嫌違反畜牧法，防止3萬隻違法鵝隻屠體流入市面。

遭查獲的新北屠鵝場，機器上布滿鵝毛。（警方提供）

「警界余文樂」廖維恩，偵破非法屠鵝場，防止3萬隻違法鵝體流入市面。（警方提供）

警方3天後複查，發現現場持續經營違法屠宰，警方依法偵辦並以封條查扣現場大型脫毛機及瀝青脫毛機等器具，再一週後由警方配合農業局人員進行突擊檢查，卻發現黃姓犯嫌等人擅自把將封籤撕除，違法屠宰鵝體，警方立即以妨害公務及違反畜牧法現行犯將其逮捕，，詢問後移送士林地檢署偵辦。

蘆洲警方呼籲，民眾請勿任意屠宰家禽或家畜，違法將受行政處罰或背負刑事責任。