一名家住台中的8旬施姓老翁，因不滿自家天花板有幼貓跑來跑去大受干擾他，竟抓起3隻幼貓裝進鞋盒，並塞入塑膠袋後打死結丟入排水溝，直到鄰居聽見貓叫，前往察看後發現已有1隻幼貓死亡、2隻倖存，於是報請動保處調查才查出施姓老翁所為，法院認為他不尊重生命且毫無悔悟，一審判刑3月，經上訴後，二審考量施翁有失智，因此維持原判決，給予緩刑2年，全案確定。

根據判決，施姓老翁於民國109年7月20日，有3隻幼貓在天花板奔跑，自認大受打擾，於是將3隻尚存活之幼貓抓下來後，放入附蓋之鞋盒內，再裝入白色塑膠袋中，且於該塑膠袋之束口處插入木棒並打死結，將之丟棄在台中市某處排水溝內。

因在該排水溝附近上班之男子，聽聞持續許久之貓叫聲，察覺有異，於是前往排水溝查看，並將塑膠袋撈起，撕開塑膠袋後，發現竟然是1隻自鞋盒中掙脫之幼貓在發出叫聲，但困在鞋盒中之其中1隻幼貓已死亡，另1隻在鞋盒中之幼貓則十分虛弱無法發出叫聲，於是立刻通報臺中市政府動物保護防疫處，經警調閱相關監視器畫面後，才查獲老翁惡行。

法官調查，施姓老翁犯案時已80餘歲，在社會上已歷練數十年，尚能將3隻幼貓放入塑膠袋中，且於該塑膠袋之束口處插入木棒並打死結，再將之丟棄排水溝內，可見其為智慮成熟之成年人，對於將幼貓任意丟棄排水溝內，將對幼貓造成重大傷害而死亡數可以預見事實，但仍犯下任意宰殺動物之犯行，犯行明確。

一審法官審酌，施姓老翁不知尊重自然生命，僅因對該3隻幼貓在其住宅天花板上跑來跑去造成聲響而心生不滿，就故意將該3隻幼貓放入附蓋之鞋盒再放入塑膠袋內，於束口處插入木棒並打死結後丟棄至有水之排水溝內，致使一隻幼貓死亡，手段殘忍，輕蔑動物生命。

且犯後雖於偵訊時一度坦承犯行，但竟又辯解稱其放置之排水溝沒有水，塑膠袋沒有打死結，顯見其對上開兇殘手段殘害生命一事並未真誠悔悟，一審依違反動保法判3月。

經上訴後，二審考量施姓老翁有失智、犯後坦承，維持原量刑但給予緩刑2年，全案確定。