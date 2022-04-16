一名女網友分享長輩在20多年前從大陸買回的一團毛球，只見這顆棕色毛球只有手掌那麼大，但據長輩說價格不斐，而且湊近聞還有點香香的，讓她忍不住好奇毛球到底是什麼？貼文引起網友熱議，其中有內行網友指出，那坨毛球應是麝香，並大嘆原PO這下賺翻了。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社》發文分享，家中長輩20年前去大陸旅遊時，買了一顆棕色的毛球回家，但她完全不知道是什麼，只知道當時買的時候還蠻貴的，因此想求助廣大的網友們，有人知道這顆是什麼東西嗎？

長輩20年前從大陸帶回一顆棕色毛球，引起網友討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文引起網友討論，不少人留言猜測棕色毛球的真實身分，「小松鼠標本」、「太監的蛋蛋？」、「螺旋丸？這隻是九尾版本」、「柴犬的尾巴」、「禿頭救星」、「撥開裡面有驚喜」、「什麼動物的蛋蛋」、「鹿耳朵裡面的那個毛，好像叫鹿茸吧！」

不少內行人則直呼，原PO賺翻了，這應該是麝香。而女網友事後上網查詢也發現，這顆由棕色、黑色與白色毛組成的球狀物，應該就是許多人聽過的麝香，她也鼓起勇氣湊近聞了一下，結果發現毛球散發出一點點香味。

而傳說中的麝香又名「當門子」，在中藥上開通經絡，有活血袪瘀之功，是脊索動物門哺乳綱麝科動物，如林麝、馬麝或原麝等成熟雄性，位在肚臍和生殖器之間腺體的分泌物，早期是製造香水的原料之一，在亞洲也被當作藥材來使用。不過，目前許多麝科動物都屬於瀕危保育類，因此麝香也越來越少見。