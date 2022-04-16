民進黨高巿議員初選大寮林園選區16日公布民調，4人參選、提名3席，含1席婦女保障名額，現任議員韓賜村30.31％、前副議長蔡昌達27.85％、新人洪村銘32.29％、前議員李雨庭9.55％，因婦女保障名額，李雨庭擠下蔡昌達。

上屆連任失利的蔡昌達原本預期從副議長更上層樓的機會很大，未料在這次黨內初選意外落馬，新系「邁盟」洪村銘衝上民調最高，代表正國會的現任議員韓賜村也順利過關，前議員李雨庭此次捲土重來，因婦保名額算提前保送。