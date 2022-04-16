民進黨高巿議員大寮林園初選 前副議長蔡昌達未過關 11:442022/04/16 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前高雄巿議會副議長蔡昌達。(資料照，李義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨高巿議員初選大寮林園選區16日公布民調，4人參選、提名3席，含1席婦女保障名額，現任議員韓賜村30.31％、前副議長蔡昌達27.85％、新人洪村銘32.29％、前議員李雨庭9.55％，因婦女保障名額，李雨庭擠下蔡昌達。 上屆連任失利的蔡昌達原本預期從副議長更上層樓的機會很大，未料在這次黨內初選意外落馬，新系「邁盟」洪村銘衝上民調最高，代表正國會的現任議員韓賜村也順利過關，前議員李雨庭此次捲土重來，因婦保名額算提前保送。 綠高巿議員初選鳳山選區 3現任＋新人蘇致榮過關 南投民進黨初選顧電話 第三、四選區明揭曉 #蔡昌達 #副議長 #李雨庭 #民進黨 #高巿議員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨苗栗縣黨部主委改選 李貴富及陳春暖登記參選 19:532022/04/15 政治 促成派系團結 綠營花蓮黨部同額競選 04:102022/04/16 地方新聞 鄭朝方辭總統府參議 將接民進黨竹縣黨部主委 14:472022/04/15 政治 獲各派系認同 民進黨花蓮黨部主委改選同額競選 19:192022/04/15 政治 高雄綠營鎮港、鳳山初選 陳致中、林智鴻等出線 04:102022/04/16 地方新聞 民進黨竹市黨部主委登記 鄭宏輝棄選、陳建名拚連任 11:242022/04/15 政治 周末轉晴 下周3度變天 鋒面報到時間曝 07:552022/04/16 生活 香港特首提名結束 李家超同額競選 04:102022/04/16 產業財經 屏縣第六選區藍綠大洗牌 潘孟安哥哥選議員 04:102022/04/16 地方新聞 2022誰來做老大》高雄市議員 藍團體戰拚過半 綠三民區初選民調出爐 04:102022/04/15 政治要聞 綠高巿議員初選鎮港選區 新人黃彥毓闖關成功 12:212022/04/15 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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