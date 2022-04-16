星座運勢網站「星座看看」分析搭訕12星座的秘訣，其中搭訕熱情的白羊座、獅子座、射手座非常簡單，很容易就能拉近彼此的距離，處女座、摩羯座最愛指導人，利用這點很容易成功，防備心比較強的巨蟹座、天蠍座、水瓶座則需要用些小技巧，才能順利認識他們。

▍白羊座

白羊座很熱心，如果想要引起他們的注意力，可以刻意製造一些小問題請他們幫忙，事後再以道謝的名義約他們吃飯，這麼做將能自然的接近他們，兩人在短時間內就能變得熟悉。

▍金牛座

金牛座對於懂自己的人沒有抵抗力，可以偷偷觀察他的興趣和喜好，找到兩人的共通處，然後找機會和他們聊這個話題，就能很快拉近兩人的距離。

▍雙子座

雙子座太精明了，本身就很會搭訕別人，一眼就能看出眼前的人想做什麼，與其裝模作樣的接近他們，不如直話直說地表達自己的欣賞，更容易搭訕成功。

▍巨蟹座

想要認識巨蟹座，建議從朋友開始做起，讓他們放鬆警戒，等到他們願意敞開心胸聊天，此時表達愛意更容易成功。

▍獅子座

獅子座喜歡受到矚目，想要搭訕他們，可以主動攀談，然後不停誇獎他們的外表和氣質，往往就能搭訕成功。

▍處女座

處女座很愛指導別人，只要利用這點，很快就能拉近彼此的距離，不過記得盡量順著他們的話，不要反駁，否則將會前功盡棄。

▍天秤座

天秤座很重視外表和氣氛，搭訕時一定要把自己打理好，以最佳狀態出現在他們面前，再搭配浪漫的情境，例如在細雨中為他們撐傘之類的，就很容易成功。

▍天蠍座

天蠍座的防備心很強，除非你對自己的外表非常有自信，否則直接上前搭訕絕對是死路一條。藉由共同朋友介紹，才能降低他們的戒心，順利認識。

▍射手座

射手座很熱情，想要搭訕他們建議可以直接上前攀談，有時甚至還沒開口，他們就先開啟話題了。

▍摩羯座

摩羯座是標準的工作狂，想要引起他們注意，最佳方法就是請教跟他們工作有關的事情，然後誇獎他們的工作能力，很容易就能聊起來。

▍水瓶座

水瓶座不喜歡被搭訕，會覺得對方動機可疑，所以建議觀察他的喜好，然後引起他的注意，讓他們主動來搭話，比較容易成功。

▍雙魚座

雙魚座喜歡有誠意的人，想搭訕他們，最簡單的方法就是幫他們買單，很容易引起他們的興趣，若能適時展現細心和體貼，更能為自己加分不少。