越南駐台北經濟文化辦事處新任代表武進勇，13日率隊訪問法務部，由部長蔡清祥親自接待。武進勇是在去年12月來台履新，蔡清祥肯定台越間近來合作執法也相當愉快，希望能加強推動雙邊合作打擊犯罪及司法互助，武進勇也表示非常樂意協助推動台越刑事司法互助合作，以加強保障雙方人民權益。

13號陪同接待武進勇的，還包括國際及兩岸法律司副司長汪南均、調部辦事檢察官王珮儒。蔡清祥分享，過去擔任檢察司司長任內，首度代表法務部接待越南代表團，也曾二度因公訪越，第一次於檢察長期間，帶領檢察官前往越南司法部授課，第二次於調查局長任內，拜訪越南公安部、司法部等犯罪執法及司法機關，建立雙邊良好關係。

武進勇則表示，越南國民現有近38萬人在台就業、求學與成家，雙方人民具有相似的文化習俗，除在雙邊經貿上是重要夥伴，也在文化教育等多面向熱絡交流，未來自己願盡一切努力，與台灣推動各領域的合作關係。