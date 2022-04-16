近期好萊塢爭議事件不斷，前有威爾史密斯因為不滿老婆被主持人調侃，上台賞對方巴掌，遭到奧斯卡懲處10年內不得參加奧斯卡；《閃電俠》男星伊薩米勒在夏威夷撲倒唱卡拉OK的女性，還跟店內客人爆發肢體衝突。近日明星脫序行為又添一例，漫威系列電影《永恆族》中的演員驚傳遭到逮捕。

今年29歲的愛爾蘭演員貝瑞柯漢（Barry Keoghan）曾演出《敦克爾克大行動》、《聖鹿之死》等影視作品，在漫威電影《永恆族》飾演永恆族成員之一諸克，能力是利用宇宙能量操控他人思想，因精湛演技讓觀眾印象深刻，甚至被《愛爾蘭時報》評選為「愛爾蘭最偉大電影演員之一」，又在羅伯派汀森主演電影《蝙蝠俠》中扮演反派小丑，未來前途一片光明。

不料近期根據《independent》報導，有民眾投訴一名陌生男子出現在自家陽台外面，警方到場後發現29歲的貝瑞柯根喝醉了，擅自闖入他人民宅，以違反社會秩序為由，將他逮捕回警局，貝瑞柯根被告誡後，幾個小時就被釋放。報導指出貝瑞柯根的親戚就住在附近，似乎是和親戚見面後喝了點酒跑到街上，進而闖入別人住宅，而愛爾蘭警方也證實當天的確逮捕了一名年輕男子。

愛爾蘭警方聲明「於2022年4月10日星期日早上45分左右，逮捕了一位20多歲的男子，後來無罪釋放。」儘管最後遭到無罪釋放，但脫序行為讓許多人感到傻眼。

值得關注的是，《永恆族》作為漫威宇宙的第四階段，很多人期待會不會有續集，而漫威背後的迪士尼很少使用造成爭議的演員，以維持旗下公司的形象，這也使人猜測貝瑞柯根的行為會不會造成他演藝事業的難題。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障