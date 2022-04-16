世界排名第12的網球女將拉杜卡努（Emma Raducanu）15日在聯邦盃贏得生涯首場職業紅土賽，卻付出不小的代價。她自曝為了備戰自己很不習慣的紅土球場，導致腳趾甲都脫落了。「我的臀傷沒事，但我沒有腳趾甲了！問題是我的腳和鞋子，最近不斷在滑動。」

First pro clay court match, no problem 💁‍♀️



Team GB debutant @EmmaRaducanu levels the tie 7-5 7-5 in Prague#BJKCup | @the_LTA pic.twitter.com/VM8P9vgAly — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 15, 2022

儘管已經成為英國職業女網一姐，拉杜卡努至今才是首次在紅土出賽，她前一次打紅土場地是在2018法網的青少女組。紅土場地需要使用滑行技巧，拉杜卡努在不習慣的情況下密集訓練才導致趾甲不堪壓力而脫落。

拉杜卡努說：「我發覺我喜歡滑行，等到我投入更多時間，我肯定這會是很適合我的場地，我覺得自己有很大的潛能。」她先前還穿著洋裝與代言的高跟鞋出席時尚派對，雖然沒有腳趾甲也能打球，但是高跟鞋暫時不能穿了，大概要耗費數周至數個月才能完全長好。

聯邦盃在2020年更名為比莉珍金盃，是國際女子團體賽，拉杜卡努此次代表英國，首戰以7-5、7-5直落二拍下捷克女將瑪汀柯娃（Tereza Martincova），幫團隊獲得1分。拉杜卡努說：「這一勝對我意義重大，是我在比莉珍金盃和紅土職業賽的首場勝利。」