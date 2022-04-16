南投縣「嘉玲」沒有再回來！16日新增信義鄉、埔里鎮3例確診，其中1名在丹大林道擔任高山協作員的男子，疑載運確診山友從丹大下山，南投縣衛生局篩檢後確診，在搭車到集中檢疫所時自拍影片表示，「很遺憾！我確診了，還好這幾天都沒有碰到什麼人，14天後再見吧！」

疫情嚴峻，南投淨土在10日傳出2例本土確診者後失守，今日又有信義鄉、埔里鎮新增3例確診者。

其中信義鄉有2人染疫，擔任高山協作員的2名男子，疫調過程發現，疑日前曾載運確診的山友，從丹大林道下山，不排除過程中遭感染，南投縣衛生局對接觸者匡列後，篩檢結果出昨日出爐，檢測為陽性確診。

其中1名確診者，被送往集中檢疫所隔離時，在車內戴口內罩以手機自拍影片表示，「很遺憾！我確診了」，確診只能好好面對，也 還好這幾天都沒有碰到什麼人，現在身體還可以。

對染疫後的狀況，他形容說，「就像感冒一樣，只有喉嚨痛，一點鼻塞，呼吸比平常急促一點」，還向親友表示「14天後再見吧！」

該名確診者除了拍影片向親友告和染疫訊息，也向族人提醒，環保局將會進行全鄉大清消，衛生局也會對居民進行快篩。

南投縣衛生局下午下午2時30分將對外說明南投縣疫情。