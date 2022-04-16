前總統陳水扁在台南一中百周年校慶上致詞。（洪榮志攝）

台南一中舉行百周年校慶活動，現場冠蓋雲集。（洪榮志攝）

創立於1922年的台南一中，16日舉行百周年校慶活動。前總統陳水扁拄著枴杖以畢業校友的身分應邀參加，受到大批學弟妹及校友的歡迎。陳水扁致詞時還透露，高三時班上26名同學集體到麗都戲院看日本色情電影，結果碰到校長李昇也帶著太太去看；李昇還要同學們不必緊張，他說這證明每個同學的發育都很正常，引起現場哄堂大笑。

南一中百年校慶，陳水扁、前立法院長王金平、前中研院長翁啟惠、立委林俊憲等校友都返回母校出席，台南市長黃偉哲、成功大學校長蘇慧貞等地方知名人士也應邀參與，現場冠蓋雲集。神采奕奕的陳水扁到場後，大批學生爭相與他合影留念，他也來者不拒，展現親切的大學長作風。

陳水扁表示，很多人問他念南一中有什麼好？他覺得最好的地方就是沒在管，一切都得靠自己，但這也是最好的教育方式。他強調，南一中有2大特色，一是正常教學，高三照樣要上體育、美術、工藝、音樂，沒有音樂細胞的他，當年樂理都用背的；音樂要四部合唱，他連一部都沒辦法，何況還要四部。

至於另一個特色，就是自由學風。他還記得高三時，有一次全班過半的26名同學，在班長的帶隊下，集體到麗都戲院看日本色情電影，散場時遇到李安導演的爸爸李昇校長及夫人；當時大家心想這穩記過的，但校長卻說不用緊張，這證明每個同學的發育都很正常，師母也跟他一起看啊！

阿扁還強調，20年前很高興回到母校參加80周年校慶；今天也很高興還活著，可以重返母校慶祝百周年校慶。這20年的差別在哪？就是多了1根拐杖，希望大家可以照顧好自己的身體健康，相約20年後一起回到南一中參加120周年校慶。

陳水扁南一中百周年校慶李昇色情電影