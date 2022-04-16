近來比特犬咬人、咬狗事件頻傳，台北市議員潘懷宗發現，動物疏縱案5年來也爆增2倍，近3年民眾投訴寵物未繫繩，100件投訴內容有41件發生在公園，2016年到今年4月11日開出勸導單82張，裁處件數居然只有1件，他質疑市府把法令束之高閣。北市動保處對此回應，將在陳情熱點加強罰責宣導與稽查，並告訴民眾如何有效蒐證。

民眾向潘懷宗陳情，常在公園看到飼主不用牽繩遛狗，小狗亂跑亂竄，差一點就撞上正在運動的長輩或在遊玩的孩童。

潘懷宗調閱資料發現，2016年起自今年，動物疏縱案分別有361件、381件、440件、502件、625件、693件，今年到2月底有201件，再依1999市民當家熱線統計，近3年民眾投訴寵物未用牽繩，100件就有41件在公園。

他說，根據《台北市公園管理自治條例》規定，公園內不得攜帶未加適當防護措施的寵物或牲畜，違反規定可處2000元以上、1萬元以下罰鍰，北市公園處自2016年到今年4月11日開出勸導單82張，裁處件數居然只有1件，質疑市府把自治條例束之高閣，根本沒有效果。

對此，動保處回應，接獲民眾檢舉後派人到場，常常犬隻或飼主已經離開，甚至飼主離犬隻遠遠的，不知道狗主人是誰，蒐證相當困難。

動保處說，會針對投訴熱點懸掛宣傳布條，告訴飼主罰責，另將與警方、公園處加強聯合稽查，並提醒民眾如何蒐證才可以找到飼主開罰。