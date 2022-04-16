高力國際最新發布的「科技業助力台灣不動產發展」專題報告指出，受惠於台商回流及電子大廠擴廠所帶來的資金潮，包括5G通訊、電動車、雲端物聯網、AI等技術發展，以及全球供應鏈重整推動台商產線回流布局，再加上新冠疫情大幅催升企業對於科技服務及產品的需求，讓科技業成為近兩年台灣經濟成長的主要推力，也使得科技業對商用不動產的置產需求大增。

高力國際董事總經理劉學龍表示過去10年台灣商用不動產交易發現，2018年開始的美中貿易再加上2020年開始的新冠疫情，全球供應鏈在台重整，全球對於台灣科技業的需求大增，台灣也迎來一波商用不動產榮景。研究部董事梁儀盈表示，美中貿易戰可謂投資市場的分水嶺，貿易戰啟動後的4年，也就是2018至2021年，台灣商用不動產交易總額累積達新台幣5,173億元，對比貿易戰未開打前的2011至2017年累積交易額新台幣5,968億元，其實相去不遠，凸顯貿易戰開打後，科技業加碼在台擴廠以及對於商用不動產的需求相當強勁。

高力國際研究部董事梁儀盈認為，這一波的投資動能很大部分是來自科技業因產能及人力擴張而導致的置產需求，這情況也不只發生在台灣，依據Real Capital Analytics的統計，科技業於亞太區域置產的金額由2016年的20億美元，飆升至2020年的97億美元，5年總計投入了345億美元，而台灣次於中國大陸與南韓，為第三受歡迎的投資區域，當然也大幅推升了台灣商辦及工業地產熱度。在2016年時，科技業當年投資在商用不動產的金額僅新台幣121億元，約占當年的17%，到了2021年增加至新台幣474億元，占比33%，5年買氣力道加大近3倍。

事實上，科技業近年來對於不動產的需求買或租皆然，尤其新冠疫情雖重創許多產業，但也加速台灣企業對於升級科技應用及服務的需求，同步帶動對於科技業者對於人才及研發與辦公空間需求。依高力國際自行統計的2021年台北市辦公大樓新增租賃需求來看，資通訊及電子產業擴編需求明顯領先其他產業，占全年度比重逾5成。而高力國際也認為，在這樣產業趨勢轉變的帶動下，資通訊服務業、電子業、甚至線上相關行業仍將持續主導未來1至2年的租賃需求。