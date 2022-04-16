民進黨高巿議員初選前金新興苓雅選區16日公布民調，4人參選、提名3席，含1席婦女保障名額，現任議員郭建盟44.67％、黃文益24.17％，新系「邁盟」湯詠瑜16.38％險勝湧言會「高雄正能量」鄧巧佩14.78％。
前金、新興、苓雅選區，屬立委兼民進黨高雄巿黨部主委趙天麟的本命區，鄧巧佩投入這選區被視為是趙的分身，但民調公布不敵湯詠瑜，雖然過關的黃文益也屬湧言系統，但對5月競選主委連任的趙天麟仍是一大警訊，也可能衝擊未來民進黨高雄巿長布局的接班梯隊。
民進黨高巿議員初選前金新興苓雅選區16日公布民調，4人參選、提名3席，含1席婦女保障名額，現任議員郭建盟44.67％、黃文益24.17％，新系「邁盟」湯詠瑜16.38％險勝湧言會「高雄正能量」鄧巧佩14.78％。
前金、新興、苓雅選區，屬立委兼民進黨高雄巿黨部主委趙天麟的本命區，鄧巧佩投入這選區被視為是趙的分身，但民調公布不敵湯詠瑜，雖然過關的黃文益也屬湧言系統，但對5月競選主委連任的趙天麟仍是一大警訊，也可能衝擊未來民進黨高雄巿長布局的接班梯隊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。