民進黨高巿議員初選前金新興苓雅選區16日公布民調，4人參選、提名3席，含1席婦女保障名額，現任議員郭建盟44.67％、黃文益24.17％，新系「邁盟」湯詠瑜16.38％險勝湧言會「高雄正能量」鄧巧佩14.78％。

前金、新興、苓雅選區，屬立委兼民進黨高雄巿黨部主委趙天麟的本命區，鄧巧佩投入這選區被視為是趙的分身，但民調公布不敵湯詠瑜，雖然過關的黃文益也屬湧言系統，但對5月競選主委連任的趙天麟仍是一大警訊，也可能衝擊未來民進黨高雄巿長布局的接班梯隊。