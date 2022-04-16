台中市政府去年耶誕節，找在地設計團隊，在舊台中火車站前廣場，推出10公尺巨無霸「有你真好」珍奶耶誕樹大型地景燈飾，近日傳出設計獲美國景觀設計大獎青睞，一舉奪得美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）、及美國泰坦地產大獎(TITAN Property Awards)兩項景觀設計類金獎肯定。
耶誕節向來是都會市民期待的重要節慶，台中市政府新聞局委請可平方工作室運用台中在地飲食文化元素「珍珠奶茶」，設計成大型裝置藝術，璀璨又討喜的設計迅速抓住市民目光，成為熱門打卡景點，為「台中好甜！甜在其中」耶誕節系列活動增添不同風采，更是成功的台中城市行銷。
「有你珍好」珍奶耶誕樹，通過「療癒系」設計風格來激勵人們，希望安慰大家因為疫情帶來的不安感，因此以珍奶為發想，將普通的聖誕樹改造成10米高「杯子」裝置藝術，作品全數採用可回收的混合介質和PVC燈球，杯內五顏六色的燈球，象徵珍奶的珍珠，甜甜的滋味，讓大小朋友可以享受耶誕節的甜蜜時刻。
新聞局指出，根據統計，去年耶誕節活動展期達17天，總共吸引超過79萬人次造訪，為台中帶來9.48億元的經濟產值。未來將持續努力辦理各項活動，將專屬台中的特色，推展到國際舞台，讓世界看見台中。
美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，分為建築、室內、時尚、運輸、產品、包裝、照明、概念、景觀、家具設計10大組別；集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮。
另外，同屬國際獎項協會旗下舉辦的美國泰坦地產大獎(TITAN Property Awards)，旨在表揚不動產產業內最高成就，即那些為全球建設及地產產業內，不斷提升標準的設計師及從業人員，表彰其努力成為業界的創新與標竿；獎項則分為物業發展、建築、室內設計、景觀設計、房地產、物業行銷等6大類。
新聞局表示，紅遍全球的手搖飲「珍珠奶茶」發源地就在台中，去年台中市耶誕嘉年華，珍奶耶誕樹毫無懸念成為眾人公認的療癒甜品首選，更能代表台中的甜。疫情使人們鬱悶不已，經過各種設計思路和考慮，結合在地飲食文化的特色與節慶氛圍，創造出獨特的珍奶耶誕樹燈飾，所有材料在展出後都還能回收重複使用，也表現出對環境的關注和貢獻，因此才能獲得美國景觀設計類雙金大獎肯定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。