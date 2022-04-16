去年耶誕節台中市政府推出療癒系甜點系列耶誕樹，位在舊台中火車站前廣場的大型地景燈飾，以最具台中飲食文化特色的珍珠奶茶為主題，成為爆紅的熱門打卡景點，近來更一舉勇奪美國景觀設計類大獎雙金獎。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

10公尺高的「有你真好」珍奶耶誕樹，近日獲得美國繆思設計大獎及美國泰坦地產大獎的景觀設計類雙金獎。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

10公尺高的「有你真好」珍奶耶誕樹，近日獲得美國繆思設計大獎及美國泰坦地產大獎的景觀設計類雙金獎。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府去年耶誕節，找在地設計團隊，在舊台中火車站前廣場，推出10公尺巨無霸「有你真好」珍奶耶誕樹大型地景燈飾，近日傳出設計獲美國景觀設計大獎青睞，一舉奪得美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）、及美國泰坦地產大獎(TITAN Property Awards)兩項景觀設計類金獎肯定。

耶誕節向來是都會市民期待的重要節慶，台中市政府新聞局委請可平方工作室運用台中在地飲食文化元素「珍珠奶茶」，設計成大型裝置藝術，璀璨又討喜的設計迅速抓住市民目光，成為熱門打卡景點，為「台中好甜！甜在其中」耶誕節系列活動增添不同風采，更是成功的台中城市行銷。

「有你珍好」珍奶耶誕樹，通過「療癒系」設計風格來激勵人們，希望安慰大家因為疫情帶來的不安感，因此以珍奶為發想，將普通的聖誕樹改造成10米高「杯子」裝置藝術，作品全數採用可回收的混合介質和PVC燈球，杯內五顏六色的燈球，象徵珍奶的珍珠，甜甜的滋味，讓大小朋友可以享受耶誕節的甜蜜時刻。

新聞局指出，根據統計，去年耶誕節活動展期達17天，總共吸引超過79萬人次造訪，為台中帶來9.48億元的經濟產值。未來將持續努力辦理各項活動，將專屬台中的特色，推展到國際舞台，讓世界看見台中。

美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，分為建築、室內、時尚、運輸、產品、包裝、照明、概念、景觀、家具設計10大組別；集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮。

另外，同屬國際獎項協會旗下舉辦的美國泰坦地產大獎(TITAN Property Awards)，旨在表揚不動產產業內最高成就，即那些為全球建設及地產產業內，不斷提升標準的設計師及從業人員，表彰其努力成為業界的創新與標竿；獎項則分為物業發展、建築、室內設計、景觀設計、房地產、物業行銷等6大類。

新聞局表示，紅遍全球的手搖飲「珍珠奶茶」發源地就在台中，去年台中市耶誕嘉年華，珍奶耶誕樹毫無懸念成為眾人公認的療癒甜品首選，更能代表台中的甜。疫情使人們鬱悶不已，經過各種設計思路和考慮，結合在地飲食文化的特色與節慶氛圍，創造出獨特的珍奶耶誕樹燈飾，所有材料在展出後都還能回收重複使用，也表現出對環境的關注和貢獻，因此才能獲得美國景觀設計類雙金大獎肯定。