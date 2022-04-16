一名空軍航空科技研究發展中心楊姓少校，2020年6月酒後駕車回家時，因違規迴轉遭警察攔檢，但楊員卻拒檢逃逸直接開回家，不慎擦撞到自家停車場牆壁與警車，經酒測值後發現酒測值達0.26，楊員事後遭單位評議會撤職，但楊男不服提起行政訴訟，認為他是在自家停車場內擦撞牆壁與警車，因此不屬於肇事，最高行政法院審理後駁回楊男上訴，全案定讞。

根據判決書，空軍航空科技研究發展中心楊姓少校研究發展官，在民國109年7月2日深夜，駕車行經臺中市區時，違規迴轉，經警察示意停車受檢，但楊員未停車，仍執意自行開車回家，不慎擦撞自家停車場牆壁及警車後，遭員警查獲，並測得其吐氣酒精濃度達每公升0.26毫克。

航發中心事後查證屬實後，召開懲罰評議會決議楊員撤職，停止任用3年。經空軍司令部核定楊員停役，自109年7月21日生效。楊員認為懲處過重且適用法條有問題而不服，提告行政訟訴。

楊員認為，刑事判決，認定他於自家地下停車場前，擦撞停車場牆壁及警車，而非於供公眾通行之地方發生碰撞，依道路交通安全規則等道路法規所定要件，即非屬肇事；且他並未因酒後碰撞事故而遭司法機關依陸海空軍刑法第54條規定追究刑責，僅有追究酒後駕車，評議委員會用錯法條，做出錯誤處分。

但最高行政法院法官審理後，認為楊員身為少校軍官，多次參加航發中心於集會、通訊軟體所為之禁止酒駕相關宣導活動，對國防部嚴禁酒駕、酒駕零容忍之政策相當了解，卻仍酒後駕車，於臺中市區違規迴轉，經警示意停車受檢，非但未停車，且逕自開車回家，並擦撞自家停車場牆壁及警車。

合議庭法官認為，楊員酒後駕車導致肇事，雖未符合軍風紀規定第22點第11款所規定「酒後駕車肇禍致人於死（傷）」之重大違法事件，但楊員之違失行為，嚴重違反軍人對於命令貫徹服從義務，影響部隊領導統御甚鉅。

且楊員當日飲酒後，其體內之酒精成分已造成其精神狀況不佳，影響其注意力、判斷力及安全駕駛動力交通工具之能力，以致在自家停車場發現警車時，未能及時採取閃避或提早煞車停下車輛之措施而擦撞警車，楊員擦撞警車與他酒駕車行為間確有相當因果關係，因此判決楊員敗訴。