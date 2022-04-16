民進黨南投縣議員選舉黨內提名，第3、4選區14、15日接連兩天晚間進行電話民調，民調結果16日在南投縣黨部公布，王秋淑、林良政民調勝選，將披掛上陣參選第3選區，陳玉鈴民調脫穎而出，將代表綠營參選第4選區議員。

民進黨南投縣黨部為爭取參選縣議員的參選人舉行民調，縣議員第3選區擬提名2人，登記參選的有林良政、王秋淑、李雲龍共3人，縣議員第4選區擬提名1人，登記參選的有張志銘、陳玉鈴共2人。

由於3月18日在南投縣黨部舉行協調會後無果，由登記參選的參選人們決議，「依民意支持度高低，決定由誰出馬參選為民服務」。

民進黨南投縣黨部主委羅美玲表示，南投縣議員選舉黨內提名第3、4選區於14日、15日接連2天電話民調，民調結果16日出爐。

縣黨部依據民調成績顯示，第3選區王秋淑為0.2605、林良政為0.1753、李雲龍為0.1107，由民調成績較高的王秋淑、林良政2人代表民進黨參選第3選區議員。

第4選區參選人陳玉鈴對上參選人張志銘，民調成績0.3115比0.1906，由民調成績較高者陳玉鈴代表民進黨參選第4選區議員。

羅美玲指出，王秋淑、林良政、李雲龍、陳玉鈴、張志銘都是民進黨優秀人才，初選過程各自努力為南投打拚，感謝鄉親好朋友在初選的陪伴、肯定及鼓勵，讓初選圓滿落幕。

「恭禧王秋淑、林良政、陳玉鈴在初選中脫穎而出」，羅美玲強調，縣黨部將與黨內同志一起努力爭取2022九合一大選的勝利，中央與地方一條線，為南投擘畫更美好的未來。