174公分高的余香凝去年升格當辣媽，2年前她閃婚嫁給家產上億的富二代男友陸政渡（Tim Luk），不久兩人就宣布懷孕，間接證實雙喜臨門，去年5月生下一女，隔月她曬出自己穿小洋裝的美照，宣告鏟肉成功，近日她在Youtube頻道大方公開產前胖成兩倍的影片，自嘲是「最肥最醜的一面」，但也希望以此經驗激勵媽媽懷孕期間胖了也別擔心，只要有恆心都能慢慢瘦回想要的模樣。

28歲的余香凝曾以《骨妹》入圍第36屆香港電影金像獎最佳新演員，前年她和大她13歲的陸政渡結婚，媒體起底他家中在香港做成衣生意超過半世紀，旗下也有地產商業務，身家粗估約2億港幣，約7億多台幣，兩人婚後住進男方準備的上億豪宅，不久余香凝劑宣布懷孕待產中。

余香凝去年曬出大肚照，生完隔月便秀出美照。（圖／翻攝自jenniferyuuu IG）

去年4月，余香凝分享自己坐在泳池邊挺著巨肚照片，由於肚子大到驚人，引來外界好奇不像是只懷一個女兒，反而像懷上雙胞胎，之後她生完小孩不久便亮麗回歸，近日她在Youtube頻道首度公開其實自己懷孕期間也跟一般人一樣發福水腫，整張臉圓了一圈幾乎看不到脖子，身形更直接大了一號，相當辛苦。

余香凝公開真實發福模樣。（圖／翻攝自Jennifer Yu Youtube）

對此，余香凝在影片中表示，她坐月子期間就開始盡量控制飲食，第二個月起就跟著林芊妤（Coffee）的運動影片開始健身，並加上塑腰綁肚，才終於瘦回來，她也承認身為藝人的她因身材走樣一度情緒低落，並以自己的例子鼓勵媽媽們懷孕期間最重要的就是開心，變胖變瘦不重要，生完帶小孩很辛苦，多少一定會瘦回來，引來網友回應：「好偉大啊媽媽」、「而且我經歷了兩次」、「胖了還是很可愛」、「好厲害，完全感覺不出妳生過」。