林嫌在高雄市仁武區租屋，作為毒品分裝場所。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方將林嫌（中）解送至高雄地檢署報到。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市警方今年初在高雄市大寮區查獲大量海洛因、安非他命毒品，並追查出上游「南台灣重量級藥頭」林嫌，昨日將人逮捕，槓上開花在其租屋處起獲毒品咖啡包、海洛因，總計市價約50萬元，以及罕見的毒品壓模器，警方研判林嫌疑利用壓模器，將海洛因與糖等物混充、壓製再販售，賺取更多暴利。

台南市刑大毒品查緝中心今年1月在高雄市大寮區查獲大量一級毒品，並藉此向上溯源偵查，鎖定這名年近50歲的林姓藥頭，歷經數月跟監、埋伏、蒐證，得知林嫌在高雄市仁武區租屋，作為毒品分裝場所，昨日見時機成熟，持高雄地院搜索票，其住處將林嫌查緝到案。

林嫌見到警方上門，由於下游藥腳被逮後，他心裡有底，自知難逃法網，對警方說道「等你們很久了」。之後警方在林嫌租屋處，查獲毒品咖啡包共755包重5394.94公克、一級毒品海洛因2包重23.42公克、壓模架1組、壓模器5組、封膜器等證物，訊後全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署。