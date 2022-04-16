為了體貼大甲媽祖遶境香客的內急需求，環保局主動邀集、電訪沿途的店家、熱心民眾，設置106處友善廁所。（中市環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

為了體貼大甲媽祖遶境香客的內急需求，環保局在沿線設置106處友善廁所，並張貼告示方便香客使用。（中市環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

大甲媽祖遶境回鑾，鑾轎16日凌晨3時許回到台中市轄內，比往年提早1小時，台中市環保局為了體貼大批香客內急需求，事先盤點鑾轎途經路線的友善店家、熱心民眾支援廁所應急，另在鑾轎停駐點設置流動廁所，總計106處，除了在顯眼處張貼告示，香客亦可直接線上搜尋友善廁所地圖，不必擔心出門在外臨時找不到地方如廁。

大甲媽遶境回鑾，從烏日經大肚、沙鹿、龍井、清水、外埔等區後回到大甲，響應友善廁所的友善店家有超商、加油站、連鎖咖啡店、餐飲業、汽車修配廠、輪胎行、電機行、印刷行、塑膠工廠及照相館等共計79處，中市環保局在沿線增設27處流動廁所，外部顯眼處都貼有「本處提供遶境香客使用廁所」告示，方便識別，亦可上網查詢，網址：https://reurl.cc/vd3e1a。

環保局長陳宏益說，近日本土疫情嚴峻，可能影響店家、熱心民眾出借廁所給香客使用的意願，為避免內急香客無處去、或借廁所卻碰壁，環保局事先派員盤點，並逐一電訪邀請加入提供友善廁所行列。

同時還徵詢店家需求，主動提供酒精、洗手乳及衛生紙等補給物資，方便香客使用，且針對手部易碰觸的地方加強消毒，如門把、門板等，讓香客用得安心；期盼各界在做好防疫的前提下，平安迎接媽祖回來。

經營塑膠工廠的陳先生就說，往年工廠廁所都會提供香客借用，這2年確實因為疫情考量，打算暫停借用，但環保局人員上門邀請，他想著將心比心，加上環保局提供防疫物資，讓他轉念要讓大家都方便、更安心。

此外，環保局已同步啟動「大甲媽祖遶境防疫消毒專案」，針對人潮易聚集的沿線10處交通場站，及32處停駐宮廟，安排回鑾前、後1日，加強執行戶外公共環境防疫消毒工作。未來預防性清消重點場域，將針對商圈、餐廳、八大行業、卡拉OK等場所加強清消，並隨時視疫情發展滾動式調整，消毒行程皆事先公布於「消毒地圖」( https://bit.ly/2RZ1BLA )供民眾查詢。