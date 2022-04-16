三民一分局針對轄內19家特種娛樂場所實施擴大防疫稽查，小姐們穿著細肩小洋裝排排站接受檢查。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

鳳山分局針對娛樂場所稽查。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄娛樂場所日前爆發群聚，高雄市長陳其邁下令，15日起全體員工應持有PCR陰性證明才能恢復營業。復業第一天，各警分局也動員強化防疫稽查，雖然某些娛樂場所算冷清，但還是有許多不符合規定的業者和客人，通通都被開單依法函送衛生局裁處，但基層員警到娛樂場所稽查也身處危險中，有人忍不住上網抱怨：「稽查、擴檢還是照辦，要我們往確診場所的火堆裡衝…」

高雄市長陳其邁日前宣布特定娛樂場所工作人員及從業人員(含流動人士)應持有4月6日至14日期間PCR陰性證明及當日快篩證明，才能得提供服務。高雄市警方兵分多路擴大稽查，三民第一分局動用警力30名，針對轄內19家特種娛樂場所實施擴大防疫稽查，小姐們穿著細肩小洋裝，露出長腿排排站受檢，業者及顧客皆符合防疫規範。

在仁武分局則針對轄區56家有女陪侍小吃部、護膚坊、養生舘，其中就有1名顧客未接種疫苗、4名從業人員未快篩、1名從業人員無PCR證明，共取締6件；在鳳山轄區稽查135家娛樂場所，其中10家發現2人未接種疫苗2劑滿14天、5人未持有PCR證明者、1人未實聯制者、2人未戴口罩者、2人無健康管理紀錄者、1人未施打疫苗者、1人無快篩紀錄者、1名顧客未接種3劑疫苗者，共計15人，通通都被開單依法函送衛生局裁處。

不過，高雄已有幾起員警確診，就有人在《靠北police》上指出：「員警已經出現確診，分局長都淪陷了，稽查、擴檢還是照辦，要我們往確診場所的火堆裡衝…」，對此，高雄市警局表示，對於第一線執行防疫同仁，警政署有提供公費投保防疫險，所有執行防疫的應勤裝備，如面罩、防護衣、消毒用酒精也裝備都相當充足，未來更強化員警防疫裝備，提升防疫意識。