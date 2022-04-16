中央祭出打第三劑疫苗才能出團旅遊，衝擊旅行業者及旅客，交通部長王國材今天到嘉義參加活動時受訪表示，這幾天旅行業要因應有點亂，已指示觀光局及民航局全力協助旅客拿回更多已付的團費，由於疫情嚴峻，交通部會協助業者及已經訂團民眾持續處理退費問題。
另外，有阿里山區陳姓民宿業者認為，第三劑才能團體旅遊的防疫新措施，整體來說對觀光旅遊會有影響，不過阿里山區周邊旅遊景點量體不像阿里山森林遊樂區那麼大，相較之下適合小團體、自由行等深度遊程，因而新措施的影響應該還好。
中央祭出打第三劑疫苗才能出團旅遊，衝擊旅行業者及旅客，交通部長王國材今天到嘉義參加活動時受訪表示，這幾天旅行業要因應有點亂，已指示觀光局及民航局全力協助旅客拿回更多已付的團費，由於疫情嚴峻，交通部會協助業者及已經訂團民眾持續處理退費問題。
另外，有阿里山區陳姓民宿業者認為，第三劑才能團體旅遊的防疫新措施，整體來說對觀光旅遊會有影響，不過阿里山區周邊旅遊景點量體不像阿里山森林遊樂區那麼大，相較之下適合小團體、自由行等深度遊程，因而新措施的影響應該還好。
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