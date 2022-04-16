蘇州市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部16日發布通告，決定從16日零時起，在吳江區、吳中區、相城區、姑蘇區、蘇州工業園區和虎丘區（蘇州高新區）進一步升級疫情防控措施，包含非必要不離開蘇州，如特殊需求得憑24小時核酸檢測陰性結果；所有居民社區、城中村、集宿區、產業園區實行封閉式管理，嚴格實行「一門一崗」查驗所有出入人員，外來人員和車輛非必須不得進入。

通告中的措施包括非必要不流動，全面加強社會面管控，取消各類公眾聚集性活動與內用，要求電影院、棋牌室、健身房、網吧、KTV、遊戲廳、酒吧等密閉場所繼續關閉。

通告要求，凡是可以居家辦公的一律居家辦公。不能居家辦公的，出入辦公場所一律憑24小時核酸檢測陰性結果或當日核酸採樣證明，主動配合測溫、查驗蘇康碼、行程卡、場所碼。而所有旅館（酒店）新入住人員也必須持有24小時核酸檢測陰性證明，已入住人員落實核酸每日一檢，同時對已備案的網約房全部關停。

據人民網報導，近日蘇州市在蘇州火車站周邊區域外來求職人員及關聯人員中陸續發現陽性感染者，为迅速切斷疫情傳播鏈因此升級疫情防控措施。

此外，人力資源服務機構線下招聘活動全部暫停，並加強公共交通管控，軌道交通、出租車（網約車）、公交車等嚴格實行測溫、查驗24小時內或當日核酸採樣證明。