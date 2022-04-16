4月16日，神舟十三號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸。太空人王亞平安全順利出艙，身體狀態良好。（視覺中國）

4月16日，神舟十三號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸。太空人葉光富安全順利出艙，身體狀態良好。（視覺中國）

澎湃新聞報導，北京時間4月16日9時56分，神舟十三號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸。現場醫監醫保人員確認太空人翟志剛、王亞平、葉光富身體狀態良好，神舟十三號載人飛行任務取得圓滿成功。

9時6分，北京航太飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟十三號載人太空船軌道艙與返回艙成功分離。9時30分，太空船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離。返回艙成功著陸後，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並第一時間抵達著陸現場。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認太空人身體健康。載人航太工程空間站階段飛行任務總指揮部有關領導在東風著陸場迎接太空人。

神舟十三號載人太空船於2021年10月16日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體，3名太空人進駐核心艙，進行了為期6個月的駐留，創造了中國太空人連續在軌飛行時長新紀錄。

天員在軌飛行期間，先後進行了2次出艙活動，開展了手控遙操作交會對接、機械臂輔助艙段轉位等多項科學技術實（試）驗，驗證了太空人長期駐留保障、再生生保、空間物資補給、出艙活動、艙外操作、在軌維修等關鍵技術。

利用任務間隙，太空人還進行了2次「天宮課堂」太空授課，以及一系列別具特色的科普教育和文化傳播活動。

神舟十三號載人飛行任務的圓滿成功，標誌著空間站關鍵技術驗證階段任務圓滿完成，中國太空站即將進入建造階段。