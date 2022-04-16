桃園市蘆竹區旭富製藥廠前年12月20日大火連燒3天還釀1死意外，桃園地檢署偵辦後，確認反應槽的玻璃碎裂，導致金屬鐵屑混入化學濃縮液，導致爆炸失控。但檢方發現旭富按照法令檢查，且盡可能就設備適用性及製程安全管理控管，偵結給予不起訴處分。

旭富製藥廠當時大火連燒3天，還延燒5工廠，造成1名移工死亡、1人受傷。桃園地檢署偵辦後，確認起火點在於生產部3區反應槽，起火原因送往財團法人安全衛生技術中心調查後，發現直接原是反應槽於生產中非預期破損，反應槽玻璃碎裂，導致金屬鐵屑混入化學濃縮液，產生大量放熱反應引發非預期的熱失控爆炸，間接原因是每批次生產前，並未開槽檢查確認設備狀況。

檢方又說，旭富是國內相當規模製藥大廠，有職業安全、生產部門，並聘用專業人員管理，案發前已經生產相關產品，火警區域事發前成功生產3批產品。此外旭富公司也按照作業流程制定冷卻操作程序。除依照法規有定期檢查設備外，也自製自動檢查計畫，每年定期檢測反應槽，每月巡檢設備有無正常。生產藥品前，也依規定以目視檢查。

檢方也請來2名業界資深人士詢問，1間藥廠陳姓總經理說，業界慣例中，同藥品的批次生產間，不會開槽檢查設備，也沒聽過玻璃內襯破裂而爆炸的案例。另名曾姓副總經理也說，玻璃內襯要請專業公司火花測試，但是很花時間，不可能每批次生產前檢查，雖然玻璃內襯損傷有聽過，但是導致爆炸也是首次聽說。

檢方認為，旭富公司已有定期檢查，且法規沒規範每批次生產前須開槽檢查，業界也無此慣例。認為旭富公司已經客觀上盡可能就設備適用性及製成安全管理控管，難因反應槽在生產中發生非預期破損引發爆炸，造成移工死亡，就認為有違反職業安全衛生法或者相關義務情形，另外被害人家屬也和旭富達成和解，因此給予旭富公司、翁姓負責人不起訴處分。