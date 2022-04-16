Pelicans hold off the Clippers despite blowing 16-point lead 🔥 pic.twitter.com/FpOYwuiKzh — Bleacher Report (@BleacherReport) April 16, 2022

這場攸關西區第8種子誰屬的附加賽，過程只能說像是坐雲霄飛車一樣緊張刺激！鵜鶘浪費上半場領先雙位數優勢，打完前3節反而落後地主快艇10分，幸好靠著莫菲、小蘭斯、麥科倫等人末節發威，鵜鶘最後仍以105比101氣走快艇，將以西區第8晉級季後賽，首輪遭遇西區龍頭太陽。

面對突然少了保羅喬治助陣的快艇，鵜鶘上半場就靠英格拉姆的火力，取得兩位數領先，上半場打完，更以56比46領先，沒想到第3節一開始，快艇打出瘋狂的16比2猛攻，單節更轟38分，前3節結束，快艇反以84比74領先鵜鶘。

不過鵜鶘末節展開反撲，除了打出14比1追上更超前，更靠赫伯特瓊斯最後1分鐘兩罰俱中，反以103比99領先，雷吉傑克生最後26.6秒兩罰中1，縮小差距到3分，小蘭斯最後19秒兩罰落空，徒留快艇仍有三分追平機會，小蘭斯很快把鮑威爾送上罰球線兩罰中1。

只有兩分領先優勢的鵜鶘，終於靠著瓦蘭丘納斯最後12.6秒的灌籃，成功穩住場上勝局，雷吉傑克生與馬可斯莫里斯接下來各一次三分出手沒進，英格拉姆搶下防守籃板，終於宣告鵜鶘驚險搶下西區第8種子席次，首輪將跟太陽交手。

英格拉姆貢獻全場最高30分，外加6助攻、6籃板，麥科倫也有19分進帳，小蘭斯14分、16籃板，莫菲14分；快艇以雷吉傑克生與馬可斯莫里斯各有27分最高，鮑威爾17分，柯文頓14分，只能說保羅喬治突然感染新冠肺炎缺陣，確實帶給快艇很大傷害。