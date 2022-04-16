2022台北貓空茶會16日在貓空山城由北市副市長蔡炳坤及北市貓空休閒產業社區發展協會榮譽理事長張侑霖共同揭幕，活動預計有16、23日共4梯次，邀民眾參與這場以天為幕、以地為席，沉浸自然山林逸趣的貓空茶會。

去年市府協助貓空商圈舉辦了首場千人茶席活動，民眾熱烈迴響，蔡炳坤表示，大家對於在台北都會區可以搭著貓空纜車，不到1小時就能徜徉在大自然中，與好友家人一起體驗由專業茶道老師奉茶、交流品茗藝術，都覺得是非常難忘的回憶。

蔡炳坤指出，今年市府支持商圈續辦，除了正式定名，並希望將「台北貓空茶會」打造為愛茶人士每年春天必赴的茶山盛會，把貓空茶鄉推廣全國各地，吸引更多國內外遊客到訪。

今早揭幕儀式由書法家黃肇基贈送橫幅「台北貓空茶會」給主辦單位，期許年年春天在貓空的步道邊、棧道上、林蔭間及露天茶莊，為眾茶友奉上歷史悠遠、底蘊深厚的盞盞香茗。

奉茶的茶師來自全台各地，今年特別邀請木柵青農培訓出來的在地年輕茶師，他們身著由鄭惠中設計的茶服，布置出一桌桌各具特色與巧思的創意茶席，為所有參與民眾帶來視覺饗宴。

北市觀傳局表示，今年報名參與茶會活動的民眾，可以品嘗貓空知名的「正欉鐵觀音茶」、「鐵觀音紅茶」、「文山包種茶」，以及「茶道藝術家私房茶」等4款茶品，讓所有人沉浸於茶道藝術家奉茶精神的同時，亦在茶藝與心境轉換中享受驚喜與期待，這場以茶會友，享受貓空人文溫度的茶鄉之旅，盼讓所有與會民眾實際感受貓空茶文化的生命力與文化力。

為延長茶會的品茗氛圍，今年活動日期選定2個周六共4場次，分別為16及23日上、下午場，每場品茗活動有250席供民眾報名，預計將有千位民眾品茶，今年茶席規畫黃、紅、藍3個區域，各區皆具特色。

配合防疫，茶會活動現場除了落實實聯制、體溫量測，觀傳局今年特別為報名參加民眾加碼準備活動限量「走靜貓空」品茗杯，讓每位參加者使用各自的茶盞品茗，茶席體驗結束後，民眾更可持500元貓空商圈會員店家消費券，在貓空商圈指名店家用餐或消費，再搭貓纜或市民小巴下山。