白冰冰的愛女白曉燕25年前遇到慘忍綁票案不幸過世，得年僅17歲，25年過去，每逢白曉燕的忌日4月20日，白冰冰總會失眠回憶起當年往事，最近她受訪除了透露接了許多到寺廟祈福祝賀的活動，也突然喊話希望多做善事，「未來誰知道？趁我還沒有出家前，請大家多使用我吧」，似乎暗示有出家念頭。

白曉燕1997年遇到綁票案，最後慘遭撕票，成為台灣司法史上最重大刑案之一，當年轟動一時，去年白冰冰在抖音上看到有網友將她和大陸的范冰冰、李冰冰、和央視的楊冰冰列成新聞專題介紹，還點出了當年的白曉燕案，甚至找了別人重演這事件，讓她看完感慨萬分，沒想到大陸網友都記得此事，她看了也感動落淚。

白冰冰曬出往日與白曉燕合影。（圖／翻攝自白冰冰（白雪嬅）臉書）

適逢白曉燕過世將滿25周年，早已放下將女兒「生」回來願望的白冰冰，近年對女兒的逝去較為釋懷，但她近日仍忍不住發文，曬出母女昔日合影，寫下：「25年來的感傷，深刻在我的心房。望著小女的牌位，難免觸及心傷」，並透露女兒已經沒有再入夢，希望這代表女兒已經轉世有幸福人生，引來大批粉絲留言安慰。

白冰冰近來重心放在行善跑廟宇活動。（圖／經紀人提供）

白冰冰下月將過67歲生日，年紀越大越明白人事無常，她希望親友粉絲不要特別為她慶生，去做一件善事才是對自己和這世界最好的慶生方法，為此她最近也接了不少宮廟活動，從林口竹林寺、南崁五福宮、新港奉天宮，下月29日還要到汐止王母救世宮。近來她在活動上遇到一位低調從來的出家人，跟陳孝志說：「冰冰姐未來是修行人」，而陳孝志打趣說冰冰姐是「吃貨」，應該不可能出家。

白冰冰希望今年生日不用慶生，自己去找一件善事來做才是最棒過生日的方法。（圖／經紀人提供）

對此，白冰冰回應以前自認是美食主義者不可能吃素，近年竟自然地減少吃葷，認為那位師父真是有「慧眼」，也說：「其實我現在除了還在工作之外，本來就是個修行人，在工作崗位上也盡力的助小扶弱，很多新人在我的幫助之下，至少都已經有了糊口的能力，我自己也減少吃葷的機會，就是希望未來的日子都是歡喜的。」

白冰冰進一步表示：「前天剛過了白曉燕離開我25週年紀念日，表示我已經獨自孤單的度過了25年的日子，從天天以淚洗面，到眼睛乾澀流不出淚來，近年來我已經比較能夠釋懷面對未來的生活。已屆退休年齡，但從沒想要退休，因為拿著麥克風，我就可以幫助好多人」，也強調：「的確，未來誰知道？趁我還沒有出家前，請大家多使用我吧！」