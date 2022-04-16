大甲媽遶境鑾駕今天沿台中市海線回鑾，沿途信眾夾道恭迎媽祖。(民眾提供)

大甲媽遶境鑾駕今天沿台中市海線回鑾，沿途信眾夾道恭迎媽祖。(民眾提供)

「大甲媽轉來囉！」大甲媽遶境鑾駕今天沿台中市海線回鑾，清水警分局與烏日分局中午在沙鹿區向上路六段與沙田路口進行護轎交接；36執士於中午12時許進入沙鹿區，因受疫情影響今年信眾比去年約少一半，清水警分局長游永中扶轎進入清水分局轄區。

大甲媽祖鑾轎從烏日分局轄區緩緩接近，清水警分局長游永中率隊行禮後接轎，一旁則有刑警、制服警護駕，100公尺後警方將鑾轎交給地方宮廟接轎，順利完成接轎任務；因今年規定不鑽轎，一旁信眾在旁祈福，整個護轎、接轎平和，大甲媽繼續展開遶境。

警方指出，大甲媽回鑾時，各陣頭宮廟勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件；這次大甲媽回鑾勤務清水警分局布下重兵警力，全力維護媽祖鑾轎安全，警方特加強蒐證錄影，如遇有衝突即刻依法逮人送辦。

大甲媽遶境行程9天8夜，行經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市共170間宮廟，全程約340公里；9日駐駕彰化市南瑤宮，10日西螺鎮福興宮，11、12日新港鄉奉天宮，13日西螺鎮福興宮，14日北斗鎮奠安宮，15日彰化市天后宮，16日駐駕清水區朝興宮，17日晚間回駕鎮瀾宮安座。