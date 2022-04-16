台大之前已有2位職員、4位學生確診，昨天台大法律學院透過電子郵件通知學生，大學部有1位學生4月14日確診，並公布相關足跡，請同學注意；此外，世新大學因之前因有2位學生確診而暫停實體課程，預計18日恢復正常上課，但學生要求缺課不得扣考。

台大在清明節連假有2職員確診，14日傳出4名農化系學生確診，但疫情並未因此停止，法律學院大學部1位學生在14日也確診，累計2名職員、5位學生確診。

台大法律學院也公布確診學生的宿舍足跡，遍及共同教室、萬才館及霖澤館，請學生注意防疫。其中，在4月11日、12日與確診者一起午餐3位同學，都列為密切接觸者，都已經隔離當中。

雖然疫情連環爆，但台大仍有部分期中考試如期實體舉行，引發學生疑慮。不過大表示，校園內疫情狀況都會進行掌握，但目前尚未達全面停實體課程的標準。

至於世新大學之前因有2個學生確診，所以實體課停到17日，將於18日恢復。但由於國內疫情大爆發，世新大學學生會爭取持續遠距教學，但學校回覆教育部規定1／3院、系（科）、所、學位學程班組如有教職員工生經列為「確診個案」或「密切接觸者」，才得實施全校暫停實體課程，因此拒絕了學生會的要求。不過校方也表示，若是教育部將標準放寬改為各校自行衡量，學校願意改為持續遠距教學。

對於18日恢復實體課程，世新大學學生會提出三點要求：一、午休時間找出空教室讓學生吃飯；二、比照上學期，本學期二一不計入退學標準；三、缺課不得扣考。

對於教育部提出的大學停課標準，世新大學學生會指出，將與台灣學生聯合會各校代表討論改善方案和配套措施以及他校遠距標準，預計周一向教育部發函討論與協助。