新北市客家桐花祭今在土城承天禪寺旁登場，今年推出跨越8條路線56梯次小旅行，除了邀請民眾跨越9行政區賞桐外，也將同時進行淨山活動，導覽員全程將融入客語解說，搭配地方故事性景點，另外也舉行「桐花Cosplay創意徵件」，邀請民眾結合桐花元素拍出特色照，現場也頒發最高1萬5000元獎金。

本次桐花祭由新北市副市長陳純敬揭開桐花禮物盒，揭開序幕。陳純敬表示，新北桐花祭起源於1997年的土城朝山桐花節，經過25年推廣下，成為轄內重要的文化觀光節慶，更是土城具有代表性的活動，先前因疫情雖2度停辦，但土城周邊步道已大換貌，今年融入無痕山林概念，希望民眾參與小旅行之餘，也能好好愛護環境。

客家局指出，新北桐花祭今年轉型為輕旅行模式，推出的8條小旅行路線，分別是土城「桐遊土城愛玩客」、深坑「綠野仙蹤一桐去郊遊」、瑞芳「桐伴遊花海」、三芝「藝桐旅行趣」、石碇「桐言桐語遊石碇」、樹林及三峽「三峽享桐桂竹遊」、汐止「汐止桐花淨山愛地球」，導覽員將搭配不同導覽路線與體驗方式，參訪當地特色景點，融入客語解說，沿路也會讓民眾使用淨山竹夾一邊淨山。

客家局表示，由於淨山桐花每梯是限量報名，針對沒有成功報名的民眾，市府也另外推出「桐玩尋寶趣」淨山自由行，即日起至5月31日，民眾只要到8條路線與闖關打卡板合照，即可到新北市客家園區服務台兌換文創品。