配合中央流行疫情指揮中心宣布，自4月22日起，旅客參與不特定對象組成之旅遊團，需出示3劑COVID-19疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明），可樂旅遊相關做法如下：

1.針對4月15日前報名，參加4月22日以後出發之團體的旅客，若無法提出3劑疫苗接種證明，依旅遊定型化契約第13條辦理，扣除必要費用後，其餘全數歸還。

2.針對4月15日之後報名之旅客，報名時皆需提出完整3劑疫苗接種證明。

3.針對18歲以下無法施打第3劑COVID-19疫苗之旅客，則不受規定限制。

4.親屬團、畢旅團、企業包團等，屬於特定對象組成之旅遊團，則不受規定限制。

可樂旅遊嚴加落實防疫規範，針對旅遊團體的服務人員，包含領隊、司機，皆已完成3劑疫苗接種，此外，車體也加強清潔消毒，並提供乾洗手或酒精、不定時測量額溫，以維護旅客及員工的健康及安全。