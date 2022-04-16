外界質疑我國離岸風電、太陽光電裝置已超越日韓，經濟部16日說明，相關數據上參考國際再生能源總署（IRENA）統計資料，2021年底日本與韓國於離岸風電設置量分別為65MW及136MW，我國則是237MW，在總裝置量及成長率已高於日、韓；而太陽光電部分，日本至2021年底設置量達約74GW，韓國至2021年底亦已設置約18GW，然日、韓之國土面積分別約為我國11倍及3倍，我國2021年底設置量為7.7GW，以年平均成長率來看，於2016年至2021年日本約12.1％、韓國約32.5％，我國則為44.2％，成長速度較日、韓快速。

經濟部表示，政府自2017年起加速推動國內再生能源設置，近5年（2017年至2021年）整體再生能源設置新增容量約6.9GW，去（2021）年底（11.58GW）較2016年底（4.7GW）已提高近1.5倍，其中太陽光電更是成長逾5倍；離岸風電之2座示範風場分別於2019及2021年併網商轉，完成離岸風電第一階段「示範獎勵」之階段性任務。

經濟部強調，再生能源發展需綜合考量技術成熟可行、成本效益導向、分期均衡發展、帶動產業發展、社會可接受等因素。經濟部已規劃完整規劃再生能源推動路徑及策略，將穩健踏實的逐步邁向既定政策目標，以達成臺灣能源轉型、淨零轉型之願景。