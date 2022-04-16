2022企業女子壘球聯賽16日於台北青年公園棒球場進行開幕儀式與開幕戰，由去年冠軍賽組合新世紀黃蜂與福添福嘉南鷹揭開序幕。

體育署代理署長林騰蛟說：「要很感謝這些企業長期支持女壘發展，也要感謝協會、所有的團隊支持幫助女壘推廣，女壘是我國在亞運很重要的奪牌項目，目前女壘代表隊也積極備戰今年杭州亞運，企業女子壘球聯賽也是以戰養訓。」

中華奧林匹克委員會林鴻道主席也提到，「感謝體育署黃金計畫以及推動成立國家級運動科學中心，未來相信對體育有很大的發展，祝福所有賽事圓滿、成功。」

企業女子壘球聯盟會長林昆漢表示，企業女子壘球聯賽邁入第七年賽事，期許每位選手在新球季有不一樣的表現，超越過去的自己。今年企業女子壘球聯賽也有啦啦隊參與，「壘球女孩」不但特別在賽前熱舞，也以最活潑的舞蹈炒熱開幕戰氣氛。

今年企業女子壘球聯賽也有新面孔，兆基穿山甲要來挑戰后座，新北凱撒勇士來勢洶洶，福添福嘉南鷹也要尋求三連霸，新世紀黃蜂要奪回去年失去的冠軍，臺北臺產熊讚也期待戰績更上層樓。