國內本土疫情持續延燒，各縣市快篩試劑存量不足，台中市有何因應措施？市長盧秀燕今天說，台中市預訂的三萬劑已經被中央徵調走，擔心現存的劑量恐於一周內用罄，希望中央徵調走之後要趕快撥補下來，保護市民的健康。

台中市長盧秀燕今天視察豐原區豐圳里活動中心快打站，針對快篩試劑存量不足問題？盧秀燕說，以台中市來講，台中市已於4月6日口頭契約，並於4月7日請購，於11日下午於共同供應契約向廠商下訂三萬劑家用快篩試劑，可是廠商於4月12日上午通知，市府下訂的三萬劑家用快篩試劑將因應中央徵調使用，無法出貨。

盧秀燕表示，此現象可能不只有台中市發生，全國各縣市訂的家用快篩劑都被中央徵調走了。相信既然中央徵調家用快篩試劑，一定會根據疫情及居家檢疫、居家隔離人數多寡，採取公平配發原則，盡速擬訂撥補家用快篩試劑的辦法。

盧秀燕強調，台中市預訂的三萬劑已經被中央徵調走，擔心現存的劑量恐於一周內用罄，希望中央徵調走之後要趕快撥補下來，保護市民健康。