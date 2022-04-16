一名警察妻子因不滿丈夫多次裝設針孔攝影機，偷拍兩位小姨子私密處，甚至身為警察人員，還涉及連續竊盜，讓她在家人面前抬不起頭，丈夫甚至在她拒絕下，強行與她發生性關係，讓她覺得這段婚姻只有痛苦與打擊，因此提出離婚訴訟，張員不否認帶辯稱自己生病，法官認為，張員妨害秘密的對象，竟是妻子的兩位胞妹，讓老婆難以自處，一甚及二審都判決兩人離婚。

根據判決書，婦人向法官控訴，丈夫身為警察，婚後未久，竟趁與她回娘家時，偷裝針孔攝影機，偷拍她妹妹私密處，還被胞妹夫發現，使她遭受痛苦、焦慮、憤怒、惶恐等煎熬，事後老公向胞妹夫妻二人道歉求得諒解，她無奈之下選擇隱忍求和，暫時按下了此一風波。

但隔沒多久，丈夫又在106年11月間，對另一胞妹伸出魔掌，裝針孔攝影機偷拍她私密處，讓她內心又再度被撕裂，甚至鬧上警局、法院，丈夫也遭受懲罰及調職處分，同時丈夫也向胞妹懺悔，最後獲得撤回提告。

但婦人控訴丈夫劣性難改，心生歹念，還多次涉及竊盜遭判刑，因此讓她心已死，但丈夫卻強行逼迫她發生性關係，讓她僅身覺婚姻只剩冷漠、厭惡、痛苦、折磨、打擊，請求法院判准離婚。

但張員在一審都未出庭甚至答辯，台中地院因此判決離婚。未料張員卻上訴，二審時，張員仍未出庭，僅書面答覆表示，妻子總管家裡財產，但突然失蹤離家，打電話、訊息均無回應，他連吃飯錢都沒有，因此一審憑妻子單方面陳述就判決，嚴重損及他的權益。

但二審法官認定，張員身為警察，竟連續涉犯妨害秘密、竊盜等案件，尊重盡失，導致阿芳精神痛苦，且偷拍對象是自己小姨子，導致夫妻已失互信、互愛、互諒等婚姻基礎，判決兩人准予離婚，可再上訴。