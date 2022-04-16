蔡明仁日前飛回大馬與家人團圓。（好朋友工作室提供）

蔡明仁日前飛回大馬與家人團圓。（好朋友工作室提供）

馬來西亞歌手蔡明仁因疫情影響已2年多沒返鄉，由於近來全球隔離鬆綁他終於可以返家，日前飛抵大馬，一下飛機接受到全家族列隊式歡迎不說，回到新山老家後，深怕他吃不飽的爸媽照一天5餐美食伺候，打趣形容自己像是受到「養豬式」接待的蔡明仁笑說：「我覺得我不出一個禮拜應該會胖3公斤。」他預計5月初返台隔離，出關後立即投入〈出來面對〉音樂節彩排，「回台灣隔離10天要好好實行減肥計畫，怕屆時上台表演會變得太腫」。

這幾年飽受疫情影響，他整整2年無法回家與親友團圓，隨著全球逐漸開放國境，蔡明仁趁著馬來西亞4月1日全面開放疫情限制，決定買機票回家看家人，他說：「好久沒有上網買機票，連在鍵盤key 資料手都在發抖！」許久沒返鄉的蔡明仁，對這次回家特別期待，提早2個禮拜準備行李，除了買機票、打包，更把出入境所有相關資料包括 PCR檢測、入境健康聲明備齊，「整個人有點像是全副武裝上戰場的狀態」，打滿三劑疫苗的蔡明仁，還自費去大醫院辦了數位版的新冠病毒健康證明（疫苗護照）。

出發當天儘管搭機的人沒有很多，但他仍口罩全程戴好戴滿，原本打算坐飛機5小時全程不喝水用餐的他突然肚子餓，索性點了一份印度咖哩飯來吃，「吃著吃著就突如其來的鼻酸，眼睛有點泛淚。有種回家剩下最後一里路了的感覺，我覺得這將是我人生永遠無法忘記的一刻。還有在飛機準備降落時氣壓變化的關係導致我頭部產生劇烈頭疼，眼睛無法張開，頭疼快半個小時。當時心裡想著怎麼這次回家的路都是難關重重」。

思念大馬當地食物的他一下機就直衝最想念的肉骨茶餐廳，笑說：「吃到的那一刻，眼淚都快要掉下來，家鄉味還是難忘啊。」這次趁著回家鄉馬來西亞，蔡明仁除了跟家人朋友敘舊外，也安排了三天 工作為自己的新專輯做一些當地唱片宣傳通告，前陣子入圍新加坡金曲獎最佳新人的他表示：「剛好有一些通告邀約，想說很久沒有到吉隆坡做宣傳，剛好趁這次機會拜訪一下媒體單位。希望家鄉粉絲也能喜歡我的作品。」