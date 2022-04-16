前國民黨立委丁守中。（資料照片）

對於美國聯邦參議員葛瑞姆率領訪問團來台，前國民黨立委丁守中提醒民眾，去年他們一團團去烏克蘭，也都講一樣的話，還堅定地跟烏克蘭說，會跟烏克蘭人民站在一起，全力支持，結果呢？

總統蔡英文15日接見美國重量級議員組成的訪問團，訪問團由美國聯邦參議員葛瑞姆率領，包括參院外交委員會主席孟南德茲；衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾；國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼；聯邦參議員賽斯，以及聯邦眾議員傑克森等共六位。

根據《中評社》16日報導，前國民黨立委丁守中對此表示，訪問團一團團來台灣，去年及今年1月他們一團團去烏克蘭，也都講一樣的話，還堅定地跟烏克蘭說，會跟烏克蘭人民站在一起，全力支持，結果呢？結果是烏克蘭生靈塗炭陷入戰火，美國出錢讓你去打仗，讓你國家淪為廢墟！

美國政界人士近期訪台較頻繁，3月才有美國總統拜登的特使團，以及前美國國務卿蓬佩奧來訪；美國眾議院議長裴洛西原也規劃4月10日訪台，後因染疫取消；14日則有包含美國參議院外委會主席孟南德茲的參眾議員團抵台訪問。

丁守中提醒，去年5、6月美國參議員訪問團、美國國務卿布林肯訪問烏克蘭，還有今年1月中美國參議院訪問團到烏克蘭，他們的講話，都是跟今天訪台灣的講話很相似，例如支持台灣就是支持民主，支持烏克蘭就是支持對抗極權。

丁守中直言，美國目前的策略是要維持自身霸權，就是用烏克蘭去鬥俄羅斯、用台灣去鬥中國大陸，美國維護霸權的手段就是如此，難道要激起海峽戰爭嗎？