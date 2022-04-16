近日新冠肺炎本土疫情持續延燒，勞動部原本訂於4月18日起在各分區辦理「全國技能競賽分區賽」，但參賽的3425人中已傳出至少有30人居家隔離，因此勞動部首次辦理補賽，希望維護選手參賽權益，而補賽成績將採增額名次方式辦理，不影響正式賽排名及原獲獎選手權益。

勞動部表示，參賽個人或團體組其中一位選手，如為確診者或「具感染風險民眾追蹤管理機制」中屬「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」或「自主健康管理」者；或競賽當日有發燒症狀，複檢仍有發燒情形者，因受防疫管制致無法如期參賽，均可申請參加補賽。

勞動部技能檢定中心技能競賽科科長黃孟男表示，近日本土疫情持續延燒，已有家長、指導老師反映學生遭居家隔離或自主健康管理因而無法如期參賽，參賽的3425名選手中至少已有30人遭居家隔離，若加計自主健康管理人數可能會更多，考量選手辛苦訓練多時，不應因疫情因素，剝奪一展長才之機會，為了落實防疫，兼顧選手權益，將於原賽程辦理完竣後，另行擇期辦理一次補賽。

全國技能競賽分區賽青年組共有56職類、青少年組則有12個，參加分區技能競賽青年組獲得前5名的選手，除獲頒獎金與獎牌、獎狀及獲推薦參加全國技能競賽外，還可甄審或保送至職業學校、五專、二專、四技或大學相關科系進修。