為期9天8夜的大甲媽祖遶境16日凌晨3時許自中市烏日區大度橋回鑾進入中市，烏日警分局佈署優勢警力，嚴陣以待。（台中市烏日警分局提供／陳淑芬台中傳真）

為期9天8夜的大甲媽祖遶境16日凌晨3時許自中市烏日區大度橋回鑾進入中市，烏日警分局凌晨2時許即在大度橋完成布署嚴陣以待，尤其在大肚區沙田路與自由路口、大肚區公所前團拜舞台及龍井區沙田路5段等重點路段安排優勢警力，鑾轎行經大肚、烏日及龍井等轄區交通順暢秩序良好。

烏日警分局維護「保境安民」的優質傳統文化，防範滋事分子趁廟會活動擾亂社會秩序、破壞宮廟活動的神聖信仰，因應16日回鑾路線途經轄區，布署450名警力維護沿途治安及秩序，並於遶境路線實施分段調撥車道管制措施。

烏日警分局指出，大甲媽祖回鑾行程原估算約在凌晨4時許從彰化進入中市的大度橋，今年因疫情取消躦轎底，鑾轎進度加快，警方在16日凌晨2時即在大度橋完成布署，鑾轎在清晨3時許即抵達，順利進入台中市轄區。

大甲媽祖繞境途經大肚、烏日及龍井轄區沿線包括設在大肚區公所前的團拜舞台，每年吸引信徒參加；龍井區沙田路5段到沙田路6段間的神壇不少，祭拜及接駕信徒很多，都列為重點區域，周邊布署優勢警力，鑾轎在中午12時45分抵達沙田路6段、向上路口，順利進入清水區。

烏日警分局表示，警方全力維護廟會「保境安民」的優質傳統文化，讓民眾都能歡喜迎媽祖，安心齊遶境。