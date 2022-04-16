星座運勢網站「星座看看」公布12星座的弱點，每個星座的弱點都不太一樣，像是巨蟹座太心軟受不了苦肉計，射手座太相信朋友，容易因此破財，一定要特別當心。

▍白羊座

白羊座的弱點就是長相好看的人，只要對方超級帥或超級美，他們很容易就落入陷阱，對他們使出美人計、美男計非常有用。

▍金牛座

金牛座最愛賺錢，弱點就是財富的誘惑，如果用金錢或利益吸引他們，只要沒什麼風險，他們就很容易放下防備心。

▍雙子座

雙子座的弱點就是沒有耐心，禁不起時間的考驗，做什麼事情都三分鐘熱度，沒有毅力，總是虎頭蛇尾。

▍巨蟹座

巨蟹座的弱點是太容易心軟，只要有人在他面前裝可憐，演苦情戲，就能激發他們的同情心，想辦法幫助對方。

▍獅子座

獅子座的弱點是太喜歡被稱讚，如果想要欺騙他們，先表現出崇拜的樣子，不斷說出誇獎的話，他們很快就會卸下心防，和對方推心置腹。

▍處女座

處女座非常有自信，覺得自己的能力優於眾人，他們的弱點就是遇到挫折，面對難以解決的問題，他們會非常消沈，甚至開始懷疑自己，久久無法重新振作。

▍天秤座

天秤座只會花錢，不太會賺錢，如果婚後要他們擔起家中的經濟重擔，這種壓力會讓他們非常痛苦。

▍天蠍座

天蠍座防備心很重，當他認定一個人，才肯付出真心，他們的弱點就是這些親近的人，對方提出什麼要求，他們都會盡力幫忙，如果這些人刻意試探他的真心，會讓他感到非常痛苦，受不了對方沒有付出對等的信任。

▍射手座

射手座很重視朋友，無論是熟悉的朋友或是剛認識的朋友，都是一視同仁的熱心，所以他們的弱點就是朋友的欺騙，如果遇到有心人，很容易一口氣被騙走大筆金錢。

▍摩羯座

摩羯座在職場上很有野心，他們很在意公司和上司，弱點就是上級對自己畫大餅，或許其他人不會受騙，想升官的摩羯座很可能就會搶第一奉獻自己。

▍水瓶座

水瓶座的弱點是天菜的誘惑，他們其實不太在乎傳統觀念，就算自己現在已經有對象，遇到一見鍾情的人，還是會放任自己去追求。

▍雙魚座

雙魚座的弱點就是甜言蜜語，有時他們自己也知道對方在演戲、說假話，但只要聽到這些哄人的話，他們還是完全沒抵抗力，立刻落入陷阱。